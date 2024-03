DOWN 5K - OCTAVA EDICIÓN - 2024 - Cada uno a su ritmo

FECHA: Domingo 17 de marzo

INSCRIPCIONES: En cualquier Abitab del país o en Redtickets con costo de $450 pesos.

ENTREGA DE KITS: Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de marzo en:

La Asociación Down del Uruguay (Minas 2046 esq. Nicaragua). 10:00 a 18:00.

Montevideo Shopping - 10:00 a 22:00.

Nuevocentro Shopping - 10:00 a 22:00.

Centro Médico Carrasco (Esteban Elena 6565) - Jueves 14 y viernes 15 de 8:00 a 20:00. Sábado 16 de 10:00 a 14:00.

HASTA AGOTAR STOCK.

UBICACIÓN: Circuito Prado.

LARGADA: Rambla Vaz Ferreira y Tembetá.

HORA: 10:00

¿Qué es la Down 5K?

Como celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, la Asociación Down del Uruguay organiza su carrera “Down 5K”. Se trata de un evento familiar bajo el lema “cada uno a su ritmo” que llega a su octava edición.

Realizado por primera vez en 2016 volvemos a encontrarnos, familia, amigos y todos aquellos que quieran caminar, correr o acompañarnos para visibilizar y construir un Uruguay para todos y todas.

El año pasado, en la primera edición presencial luego de la pandemia, se vendieron 4.487 inscripciones.

Desde 2021, sumamos la opción de inscribirse desde el interior y se realiza el envío de remeras a distintas localidades.



¿Cuáles son las líneas de acción de la Asociación?

Entre las diversas líneas de acción, cabe destacar:

● el trabajo que se realiza hace dieciséis años de Empleo con apoyo para acompañar a las personas con síndrome de Down y las empresas en su inserción laboral.

● Apoyo en los procesos educativos, para colaborar a que estudiantes con síndrome de Down logren acceder a su derecho a la educación.

● Acompañamiento a las familias que reciben un diagnóstico de síndrome de Down en el nacimiento o embarazo.

● Abordaje psicosocial para familias en situaciones vulnerables.

● Talleres para personas con síndrome de Down de distintas edades.

● Capacitaciones y charlas para familias y profesionales.

● Proyectos puntuales como la Encuesta Nacional de Personas con Síndrome de Down, el proyecto "Habilidades Digitales y Competencias transversales para el Empleo".

● Participación frente a distintas organizaciones y promoción de iniciativas por los derechos de las personas con síndrome de Down. Por ejemplo, en 2023 presentamos una propuesta de redacción para incorporar la jubilación de

trabajadores con síndrome de Down al Anteproyecto de Ley de Reforma a la Seguridad Social, logrando que dicha reforma incluyera a estos trabajadores por su expectativa de vida menor a la población general.

● Desde 2020, trabajo en conjunto con la UDELAR desde distintas áreas (ej: Club de Lectura con NICA, pasantías con ISEF, trabajo colaborativo con Facultad de Psicología).

2o Relevamiento nacional de personas con síndrome de Down

En 2023 culminamos un trabajo de dos años en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. El alcance fue de 1580 personas encuestadas. Esta investigación surge de la necesidad de conocer datos que muestren la realidad

actual de las personas con síndrome de Down en cuanto a su acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a los apoyos/beneficios sociales, su afiliación a asociaciones, tanto a nivel nacional como en los distintos territorios.

Entre los datos presentados destacamos: