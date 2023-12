Raúl Batlle: "Hay que derogar los dos artículos y después tener una discusión seria"

Ante la posible salida de Spotify de Uruguay, que actualmente está en plena discusión con el Poder Ejecutivo para la regulación de la normativa aprobada, el senador del Partido Colorado Raúl Batlle habló con Las Cosas en su Sitio sobre su propuesta.

El legislador sostuvo que lo mejor es que simplemente se deroguen los artículos de la polémica, para poder empezar a trabajar de otra forma luego.

"Esto está generando un problema donde no invitaron a nadie a la discusión. Me parece que la forma más fácil, en vez de embretarnos en una regulación extrañísima donde no están consultando con nadie, estamos haciendo de vuelta la misma macana. Lo más simple y fácil es derogar los dos artículos, después tengamos una discusión seria", apuntó.

