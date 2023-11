Heber confirmó que se reunió con el abogado de Marset antes de renunciar al Ministerio del Interior

“Lo recibí en la casa del Ministerio, me hizo un planteo y le dije que yo no tenía ninguna potestad en eso”, explicó Heber y añadió que, tras la reunión, llamó por teléfono a la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero para comunicarle que el narcotraficante tenía intenciones de negociar “que la familia no fuera extraditada”.

“Yo tenía la esperanza de que se entregara, pero (con) condiciones no”, añadió.

Por otra parte, sobre la entrevista de Santo y Seña realizada a Sebastián Marset, Heber dijo que le dejó “la sensación de que era un uruguayo más” y discrepó con eso.

“Ellos (los narcotraficantes) matan, roban, ponen drogas en nuestros barrios, todo eso provoca la acción de este señor”, afirmó el exministro y añadió: “Me chocó, no cuestiono el reportaje, pero me chocó”.

El senador nacionalista hizo referencia a la postura tomada por la oposición frente a este tema, principalmente a las declaraciones del intendente y precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi.

“Orsi es catalogado por la gente del Frente Amplio como un tipo ‘blandito’, que no pega y negocia”, dijo Heber y añadió que “todos los comentarios” del intendente canario “están teñidos de posicionamiento político”.

En otros temas, el senador nacionalista afirmó que sí ha tenido conversaciones con su exasesor, Andrés Capretti quien renunció hace dos meses luego de recibir una denuncia de acoso por parte de una excompañera. En este sentido, el exministro vinculó este caso con el del legislador frenteamplista Gustavo Olmos, denunciado por su suplente.

“Estamos viviendo un tiempo en donde las cosas se saben más por las redes”, dijo Heber y añadió: “Ya está, renunció, se fue de todos lados, no existe más, lamentablemente, Andrés el ‘Mono’ Capretti. Acá lo importante es que esta habiendo este tipo de denuncias que adquieren atención e importancia que antes no existían. Yo creo que gran parte del aumento de las denuncias de violencia doméstica es producto de que mucha mujer se está animando a denunciar”, sostuvo el exjerarca.

Entrevista completa: