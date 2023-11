Pablo Ferreri: "Uruguay está en un estancamiento de su economía; en el 2019 el déficit fiscal es el mismo que ahora"

El contador Pablo Ferreri dijo en Informativo Sarandí que en materia económica al gobierno le "falta una visión a largo plazo”.

“En materia de inflación el gobierno maneja buenos números pero eso se logró a costa del atraso cambiario más grande en el último tiempo”, consideró.

Ferreri destacó que "en el 2019 el déficit fiscal es el mismo que ahora. Uruguay está en un estancamiento de su economía”.

Por otra parte, dijo no estar de acuerdo con la propuesta del PIT CNT, "pero que haya una discusión pública relevante no me parece que este mal”.

