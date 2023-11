Gabriela Fossati: "El caso Astesiano fue en el que más me presionaron y por el que entendí que en la FGN no hay independencia técnica"

Entre ellos, sobre lo que significó iniciar y estar un buen tiempo a cargo de la investigación que involucró al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano.

En este sentido, Fossati afirmó que en toda su carrera tuvo casos mucho más graves, pero, aun así, sostuvo que en ese fue en el que más presionada se sintió.

“Fue el caso por el que entendí que, en la Fiscalía General, como se está trabajando hoy, no hay garantías para los fiscales”, dijo.

“Veo positivo que eso se sepa, porque en los gobiernos anteriores creo que pasaron cosas parecidas y no salieron”, sostuvo Fossati al dar su opinión sobre la investigación que lleva adelante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, por las derivaciones del caso Marset.

En este sentido, la exfiscal afirmó que la exvicecanciller Carolina Ache no contó con “un buen asesoramiento” por parte de su abogado, al momento de declarar y dar a conocer los audios en la sede de Fiscalía. “Lo de (Carolina) Ache para mí está mal porque fue una estrategia hecha por un abogado. Noto que no hubo un buen asesoramiento”, dijo la abogada y añadió: “si se eliminó un documento público, quien lo haya eliminado cometió un delito y ella que lo sabía y no lo denunció, también”.

“Hubo una negligencia del fiscal general, en cuanto a que no le prestó atención” a las primeras filtraciones que ocurrieron desde Fiscalía, criticó Fossati sobre la gestión de Juan Gómez al frente del Ministerio Público.

Entrevista completa:

Gabriela Fossati Parte 1