Uruguaya en Israel: “No tiene dimensiones lo que estamos viviendo”

Janet Cwaigenbaum es una uruguaya de 57 años que hace 26 años vive en Israel en un kibutz, Nir Itzjak, en el sur, en el desierto del Neguev, en la Frontera lindera a la franja de Gaza. Actualmente es Directora de Recursos Humanos de la empresa agrícola del kibutz y del emprendimiento "Vivir en la Frontera" (visita guiada para acercar la vivencia del conflicto a grupos de extranjeros).

En entrevista en Informativo Sarandí Cwaigenbaum explicó la situación que está viviendo tras el ataque de Hamas del fin de semana

“No tiene dimensiones lo que estamos viviendo. Agradezco el apoyo del gobierno uruguayo”, sostuvo Cwaigenbaum

“Estoy desbordada. Lo que quedó muy claro es que esto viene muy preparado. No importa qué gobierno tenía Israel, yo siempre me sentí segura. Yo sé qué hacer cuando suena una alarma, no sé qué hacer cuando entra una horda de gente armada y se lleva gente. Nosotros la sacamos barata”, dijo Cwaigenbaum.