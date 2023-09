Fernanda Cardona: UTE no tiene “informes técnicos” para justificar sistema prepago

La directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, le respondió a la presidenta de la empresa, Silvia Emaldi, respecto al sistema prepago que quiere empezar a aplicar para los beneficiarios sociales y enfatizó que no hay “informes técnicos” que permitan justificar la eficiencia.

“¿Por qué este producto si es tan bueno y virtuoso no se aplica a los residenciales? No lo pueden aplicar al servicio del resto porque no es de calidad”, remarcó y agregó que hay estudios de organizaciones sociales en Argentina que demuestra que no será una buena medida.

“Lo que tiene que hacer la UTE es seguir trabajando con el proyecto de inclusión social, con la presencia en territorio (…) esto no es una forma de educar, es una forma de disciplinar”, sostuvo.

Asimismo, dijo que ahora las personas con este nuevo sistema van a tener que elegir qué priorizan en su hogar e incluso no saben cómo será la vuelta al mecanismo normal en caso de querer optar por el prepago.

