Admiral Graf Spee: la Segunda Guerra Mundial en aguas del Río de la Plata

Un hecho de la historia mundial protagonizado por un barco de guerra nazi aún convive entre los uruguayos.

Lo que nadie imaginó en la previa, fue el final que tuvo.

Hablamos del desarrollo de una batalla que la Segunda Guerra Mundial libró en el Río de la Plata y que dejó un barco hundido cuyo recuperado mascarón de popa reavivó la polémica en el presente

Esta es la historia del acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee.

Foto: De Royal Navy official photographer - http://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//28/media-28744/large.jpgThis photograph A 6 comes from the collections of the Imperial War Museums., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25274553