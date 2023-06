Bettiana Díaz: “Hay una falta de coherencia entre lo que se afirma públicamente y lo que pasa en la Rendición de Cuentas”

Díaz, que integra la comisión de presupuesto integrada con Hacienda que tratará la rendición en la cámara baja, planteó que hay contradicciones en el manejo de la asignación presupuestal, especialmente en materia educativa.

Según dijo, esto se ve reflejado en los salarios docentes, ya que se anuncian “aumentos del salario real”, algo que en los hechos “no ocurre”.

Consultada sobre cuáles cree que fueron los fracasos de la actual administración, la diputada consideró que no siempre “está bueno cambiar”, en referencia al eslogan de campaña de la coalición.

“Creo que hoy no hay un aspecto importante en la vida de quien necesita más del Estado que no haya fracasado”, sostuvo.

En otros temas, Díaz se refirió al proyecto de ley de talles, que impulsa en el Parlamento.

La legisladora subrayó que legislar en esta línea es una “tendencia” a nivel mundial.

“Parece una cosa como muy frívola y no, el no acceso a la vestimenta me limita a otros derechos”, subrayó.

