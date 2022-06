Arquitecta Alicia Artigas sobre la isla artificial: “Es una cuestión de analizar nuestra realidad, no somos un país que necesite ganar tierra al mar"

Alicia Artigas es arquitecta, consultora en Ordenamiento Territorial y urbanismo. Tiene formación de posgrado en planificación e impacto territorial y evaluación ambiental. Además es investigadora en mercados de inmuebles y el suelo urbano.

En Al Pan Pan reflexionó sobre la polémica generada por la isla artificial propuesta frente a Punta Gorda y sus impactos en cuanto a lo urbanismo y lo ambiental. "Es como tener una ciudad entera en el medio del rio", dijo.

“La planificación vigente de la ciudad de Montevideo no tiene previsto crecer hacia el río, ni las proyecciones demográficas muestran un crecimiento de población que lo fundamenten. No existe tal presión demográfica en una ciudad que no crece, en un país que no crece”, señaló.

“No es negarse porque si. Es una cuestión de analizar nuestra realidad, no somos un país que necesite ganar tierra al mar", explicó.

Artigas argumentó que cada cosa que hacemos modifica el ambiente del planeta y que cada pequeña cosa que sirva para que vivamos mejor y en una convivencia mejor, "va a ser un beneficio para todos", sentencio.