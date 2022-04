Juan Salgado: "El gasoil no incidió en ningún aumento del boleto, como no incidió ahora"

El presidente de Cutcsa y la Cámara de Transporte, Juan Salgado, habló en Informativo Sarandí sobre el aumento del boleto, la actualidad de las empresas de transporte y la recuperación salarial, entre otros temas.

"Todo lo que termine incidiendo en lo que es la tarifa nosotros lo vemos con mucha responsabilidad. Desde hace mucho tiempo venimos tratando de que el precio del boleto se mantenga en el precio más popular posible. Por eso surge hace algunos años el fideicomiso del gasoil. Que no tiene nada que ver con subsidio a las empresas de transporte. No se recibe ni del gobierno ni de la intendencia un solo centésimo de subsidio. Quienes se subsidian y a quienes se le traslada esos esfuerzos, es al precio del boleto común, o al precio del estudiante, o los estudiantes que viajan gratis, o los universitarios que pagan menos", manifestó.

"Hoy el boleto para el pasajero frecuente cuesta $36 pesos. Hubo un aumento de $3 ahora. En marzo de 2017 el boleto costaba $33. En cinco años, el producto solamente aumentó $5. No es porque hay magia, es porque todas las partes trabajamos en mantener estabilidad en ese precio, y la estabilidad la mantuvo el fideicomiso del gasoil. El gasoil es el segundo rubro en incidencia en los costos de una empresa de transporte. El gasoil no incidió en ningún aumento del boleto, como no incidió ahora. ¿Qué incide? El tema salarial y el valor del dólar", explicó Salgado.

"El primer rubro que incide que es el de los costos salariales se ha manejado con los trabajadores en estos últimos dos años con muchísima responsabilidad. Había que buscar la manera de intentar reactivar después de dos años de crisis sanitaria. Acá no pasó la cosa, ahora comienza la etapa de ver las consecuencias de esta crisis sanitaria. Ahora se nos viene el acuerdo más importante. No es que lo que se perdió, se perdió, y vamos a dar vuelta la página. La idea es que las cosas se recuperen. Que todo aquello que trabajadores y las empresas dejaron en el camino para poder hoy estar en condiciones de seguir viviendo se puedan volver a lograr. El tema es, en qué tiempo, cómo se van a ser, y que en ningún caso sea a costilla de terceros o del preso de las tarifas", sostuvo.

Escuchá la entrevista completa.