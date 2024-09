Álvaro Perrone: “Sería muy antipático que los partidos se pongan en contra” del plebiscito sobre deudas y usura

“Son firmas bien controladas, estamos sobrados para poder alcanzar la posibilidad del plebiscito. Tenemos 50 mil más que las necesarias, estamos satisfechos de tanto esfuerzo que se hizo”, celebró el diputado cabildante.

Por otro lado, Perrone se mostró molesto con la falta de apoyo que recibieron en este tema.

“Cabildo Abierto ha quedado bastante solo con esta propuesta. Orgánicamente, ningún partido apoyó. Va a ser algo más que va a estar en discusión en esta campaña”, dijo el legislador y remató: “Esperamos que el resto de los partidos apoyen. Va a ser muy antipático que se pongan en contra”.

En otros temas, Perrone lamentó el desarrollo que viene teniendo la campaña política hasta este momento, y apuntó a que tiene “muchos ataques y pocas propuestas”.

El legislador se mostró molesto por el desvío de los temas relevantes a, por ejemplo, el spot publicitario del colorado Andrés Ojeda.

“Ha habido publicidades y spots de los que realmente nosotros estamos lejos de ese tipo de política que lo único que intenta es llamar la atención”, declaró.

El diputado de Cabildo Abierto defendió la fórmula de su partido y destacó el desempeño de la candidata a vicepresidenta, la Dra. Lorena Quintana.

“En otros partidos, hay algunos candidatos a vicepresidentes que no están apareciendo o es parte de la estrategia el que no aparezcan. A Robert Silva se lo ve poco, a Carolina Cosse se la ve poco”, criticó Perrone y añadió: “nosotros vamos planteando temas que muchos no se animan a plantear o siquiera opinar”.

Escuchá la entrevista completa aquí: