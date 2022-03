La historia de Fernando "Monti" Montero: de sufrir bullying a salvarle la vida a su acosador

Fernando "Monti" Montero es doctor en medicina y piloto de drifting. Tiene síndrome de tourette y sufrió bullying de chico. Visitó los estudios de Radio Sarandí para contar su historia: su infancia, el acoso y cómo terminó salvandole la vida a quien había sido su acosador.

"El buylling que me hizo esta persona me despertó mi sindrome de tourette en el año 93. Hasta ese momento no tenía tics", comenzó diciendo Fernando, para posteriormente citar algunas de las cosas que vivió. Las situaciones de acoso iban desde escribirle algo vergonzoso en la foto de la escuela para que nadie más le firme, hasta decirle que su madre tenía cáncer.

Años después, "Monti" se encontró con su hostigador en un casamiento. Según describió, esta persona lo saludó cómo si nada. "Me di cuenta que para él no había significado nada", expresó.

Más tarde en ese casamiento esta persona estaba en estado de inconsciencia y tuvo que entubarlo. "Nunca dudé en hacerlo. Pensé que era una segunda oportunidad. Después empecé a averiguar sobre la vida de él: había estado en situación de calle, rehabilitación por abuso de sustancia. La vida lo había golpeado duramente y me di cuenta que al final la víctima no había sido yo".

