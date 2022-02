Madres del Cerro espera respuestas este año con respecto al proyecto de voluntad anticipada

Pablo Delfino, integrante de la ONG Madres del Cerro, se refirió al proyecto de voluntad anticipada, que tiene media sanción, y esperan que este año se ponga en agenda.

"El proyecto de voluntad anticipada surgió en 2017. Se llevó una primera redacción y en aquel momento no pudo salir adelante. En 2020 se reflotó y ya tiene media sanción. Estamos convencidos que es un buen proyecto, que no pretende resolver todo el tema de la adicción, porque es un tema muy complejo. El proyecto apunta a la desintoxicación. Ese período en el que el cuerpo le pide seguir consumiendo", expresó Delfino.

"El proyecto pretende que el adicto, junto a su médico tratante, dos testigos y un escribano público, lo que hace es una voluntad anticipada.Cede su voluntad para que cuando esté en una situación de crisis, en la que ya no pueda razonar ni decidir qué es lo mejor para sí mismo, haya un documento para decir 'no te podes ir, porque vos firmaste un documento cuando estabas en condiciones'. El principio es el mismo de quien firma que si llega a estar en estado inconsciente, en estado terminal, no quiere que me sigan rehabilitando y que me dejen morir. Si uno puede hacer eso para dejar de vivir, cómo no poder hacerlo para luchar por la vida", manifestó.

"Cuando se armó la ley se hablaba de que se iba a hacer un seguimiento de las personas que consumían para evitar que se transformaran en consumidores problemáticos. Pero no se ha hecho absolutamente nada. Campañas de prevención, prácticamente no ha habido ninguna. Lo que estamos haciendo es una naturalización del consumo de cannabis que en los distintos estratos de la sociedad se manifiesta de forma diferente. Nunca hemos hecho tanto decomiso de cannabis como ahora. No ha dejado de venir de contrabando", agregó.