Santiago González: "No hay ninguna explicación que justifique golpear y atropellar a una persona. En todo caso hay que llamar a la policía"

"La sociedad debe evolucionar. No se puede prejuzgar por la orientación sexual, por la forma de vestir, porque sos un cajetilla, por nieri o por ese tipo de cosas que se dice la gente en la calle", dijo en Viva la Tarde Santiago González sobre la situación denunciada por Pablo Romero. "La apariencia delictiva no es un término jurídico en si mismo. No hay una forma de vestirse que esté bien o mal. El que piensa así se quedó en el tiempo", dijo.

En cuanto al hecho agregó que habló con Romero y que lo que tiene que quedar en claro es que la justicia por mano propia "no es el camino" aunque se hubiera cometido un delito: "el camino es acudir a la policía", señaló. "No hay ninguna explicación que justifique golpear así y atropellar a una persona. En todo caso tendrían que haber llamado a la policía", afirmó.

"Esto es algo que no puede suceder bajo ningún punto de vista. Es espantoso, es cruel. Ahora sigue la vía en fiscalía y esperemos que se tomen medidas", agregó.

