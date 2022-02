Padre del joven agredido al ser confundido con un ladrón: "Nos alteró la percepción de lo que estamos viviendo como sociedad"

Pablo Romero contó en Informativo Sarandí el hecho de violencia que sufrió uno de sus hijos tras ser confundido con un ladrón y agredido por un grupo de jóvenes.

"Sucedió un hecho bastante lamentable en Pinares de Punta del Este donde estoy con mis hijos. Nos cambió el panorama de la vacaciones, pero nos alteró también fue la cuestión de la propia percepción de lo que estamos viviendo como sociedad. Los hechos mismos nos invitan a reflexionar sobre algo que trasciende particularmente lo que le pasó a mi familia", manifestó Romero.

"El sábado sobre las 20:30 de la noche mi hijo me aviso que iba a dar una vuelta a la manzana. A mi hijo le gusta mucho escuchar rap y su vestimenta está relacionado con ese tipo de música. A los 30 metros de atravesar el portón de la casa que estamos alquilando recibe un golpe de atrás. Ve al agresor y a cuatro muchachos atrás que venían corriendo diciéndole que era un chorro y que le iban a pegar un tiro", relató el profesor de filosofía.

"Él atinó a correr una cuadra hacia abajo. Eran unos hombres de 25 a 30 años. Finalmente lo encierran, vienen con un cuatriciclo y lo atropellan. Logró levantarse como pudo. Intentaron atropellarlo otra vez, pero pudo escapar. Intentaron meterlo a la fuerza en un auto, y también pudo zafar. Intentó correr hacia nuestra casa con dificultades y lo vuelven a agarrar", continuó.

Romero mencionó que para comprobar si era verdad que él estaba alquilando ahí, lo acompañaron y "le dijeron que si era mentira le iban a pegar un tiro y dejarlo en una zanja. Ahí los recibe mi pareja y se dan cuenta que realmente era un vecino. Ellos estaban en la casa lindera".

"Finalmente le devolvieron el buzo y el gorro. Como se lo habían pisado le ofrecieron $3500 pesos y se fueron", expresó.

"Fui hasta la casa a hablar con los jóvenes y el que lo había atropellado me dijo 'ya le pedimos disculpa'. Les dije que no era un tema de disculpas y que iba a llamar a la policía, y uno de los muchachos me dijo que era hijo de un embajador y que la denuncia iba a quedar en la nada", agregó.

"Llamamos al 911, nos tomaron declaración y a ellos también. Admiten lo que hicieron, dicen que lo confundieron con un ladrón", concluyó.

El caso ingresará esta jornada a fiscalía y estará a cargo de la fiscal Ana Laura Roses.