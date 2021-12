Joselo Lopez: "Parece que hay una intencionalidad de que esto funcione así"

El presidente del sindicato del Inau cuestionó las declaraciones de integrantes de Cabilo Abierto ayer en el parlamento, sobre todo la propuesta de Eduardo Lust de privatizar la gestión del Inisa.

"Hay un muy mal relacionamiento entre las directoras, hay marchas y contra marchas que hacen que estas situaciones se agraven. En las ultimas semanas 17 compañeros tuvieron que acudir al banco de seguros por lesiones", contó López.

"Cuando en una institución tan compleja estás cambiando los equipos de dirección de los centros se produce una profuna inestabilidad. No se genera un proyecto de trabajo", agregó.

López destacó en Informativo Sarandí el funcionamiento del Hogar Ituzaingó, "donde los muchachos pasan 16 horas haciendo actividades y la mayoría que sale de ahí no vuelve a reincidir".

"De acuerdo a lo que dijeron ayer los diputados de Cabildo Abierto, parece que hay una intencionalidad de que esto funcione así para ir hacia eso", dijo en referencia a la propuesta de Eduardo Lust de privatizar. "Es bastante básico dividir el presupuesto entre la cantidad de reclusos", sostuvo.

"Yo no creo que siempre haya sido un problema en Inisa. Se han generado problemas puntuales, pero no siempre ha sido una constante. Hoy no hay un proyecto, ni un norte hacia donde ir. Ni siquiera un lineamiento", enfatizó.