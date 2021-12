El fin de una era: ¿Qué significó Angela Merkel para Alemania, Europa y el mundo?

El experto en relaciones internacionales Ignacio Bartesaghi, se refirió a la importancia de la líder alemana en "Viva La Tarde".

"El liderazgo de Merkel fue muy fuerte, cuando el mundo fue hacia un cambio. Fue una gran gestora de crisis. Tuvo que ocupar ausencias de liderazgo, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa. ¿Porque existe el temor al vacío que puede dejar? Justamente por esto", manifestó Bartesaghi.

"Esa visión alemana del respeto a las instituciones y la unidad ante todo, es lo que ha reflejado Angela Merkel", agregó.

"En Alemania se le cuestiona que pudo haber hecho más en temas de género o en lo medio ambiental. Pero en lo que no se le puede decir nada es en su calma para enfrentar la crisis del euro, la de los refugiados, el brexit. Ella logró que la Unión Europea no se termine de quebrar del todo", comentó.

"¿Cómo puede ser que ella transmita calma y poder al mismo tiempo? Tuvo esa virtud, fue muy cauta en sus acciones y fue resolutiva", expresó el experto en relaciones internacionales.

Bartesaghi enfatizó que Merkel pudo manejar todo el periodo con Trump, que fue complejo para el sistema internacional. "Un Trump pateando todo", describió, aunque aclaró que no todo lo que pateó el ex presidente de Estados Unidos estuvo mal. "Eso Angela Merkel lo sabía, pero ella no podía hacerlo al estilo Trump, pateando las puertas".

"Siempre buscó el dialogo. Buscó dialogo con China sabiendo que ellos tenían una estrategia de ganar cada vez más influencia. Fue 10 veces a China y logró impulsar un acuerdo de inversiones", agregó.

