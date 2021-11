Benjamín Liberoff sobre Germán Cardoso: "El ladrón cree que son todos de su condición"

El ex subsecretario de Turismo se refirió a su comparecencia en la comisión investigadora sobre compras directas en el Ministerio de Turismo e indicó que "son situaciones totalmente distintas" e "incomparables".

"En la justicia ya hay una denuncia en relación a los dichos de Pérez Banchero. Eso planteó al parlamento investigar algunas situaciones de compras del ministerio. Posteriormente en una decisión inédita de la cámara de representantes, se generó que el denunciado terminó siendo el denunciante. Yo iba a la comisión a entender qué era lo que querían investigar", expresó.

"A mi me parece que si hay una comisión investigadora, que un diputado salga a hacer una conferencia de prensa con un documento, me parece una falta de respeto. Lo primero que nosotros hacíamos en el Ministerio era que evaluamos lo que habíamos llevado adelante, establecíamos objetivos, y realizábamos compras para llegar al objetivo. Era nuestra política en relación a lo que queríamos llegar. La agencia de publicidad asesora, pero quien decide las compras es el ministerio. En esta situación, no están las órdenes de compra del período 2020 - 2021. Son situaciones totalmente distintas. No son comparables", expresó.

Liberoff agregó que en su momento se realizaron 100 pedidos de informes donde se justificaron las compras. "No quieran comparar lo que no es comparable".

"Fue convocada la Unión General Armenia (UGAB), a los efectos de toda la información al respecto", expresó ante el pedido de investigación por parte de Cardoso sobre un convenio realizado en 2015. "Es absolutamente transparente. Lo que se hizo con esa asociación tiene que ver con lo realizado en la Federación Uruguaya de Básquetbol o canchas para deporte de arena que Uruguay está participando internacionalmente. Parece haberse puesto esto como si hubiese tráfico de influencias porque la ministra es armenia. El ladrón cree que son todos de su condición", dijo.