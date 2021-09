Tabaré Viera: "Recibimos un mensaje de la empresa de Estonia Kirma Services donde indicaban que retiraban su oferta"

El ministro de turismo indicó que hubo dificultades con el pago, pero que se retiraron porque evidentemente "no querían estar en el lío".

"Asumí hace pocos días y en circunstancias políticas muy particulares, y también en cuanto al sector, que sea quizás uno de los sectores que más sufrió los efectos de la pandemia. La apertura de fronteras es la gran esperanza", manifestó.

"Estamos trabajando con los equipos técnicos del ministerio que son muy buenos. Yo no tengo ánimos refundacionales. El ministerio tiene productos que son políticas de estado y que hay que continuarlos. Las cosas son dinámicas y le pondremos nuestra impronta, trazaremos las líneas, intentaremos descentralizar", expresó.

"En las últimas horas recibimos un mensaje de la empresa de Estonia Kirma Services donde indicaban que retiraban su oferta. No quieren estar en el lío evidentemente", contó el ministro. "Se había intentado un pago que no se pudo realizar, luego se le solicitó una alternativa de pago que tampoco se pudo concretar y el último mail que habían enviado era diciendo que no iban a buscar otra forma de hacer efectivo el pago. Yo quiero pasar raya, y empezar con lo que empiezo yo. Nuestro objetivo es el futuro", agregó.

"Creo que fue adecuada la decisión del gobierno de ir abriendo progresivamente las fronteras para ir evaluando cómo se comparten las variantes", dijo Viera.