Guido Manini Ríos: "No le podemos enmendar la plana al pueblo. La gente en su momento se expidió en contra" de la apertura a la importación de combustibles

El senador indicó que le gustaría "aprobar una ley entre todos los partidos. Una ley seria sobre la apertura del mercado de los combustibles y que se lleve a referéndum" para que el pueblo uruguayo la ratifique.

"La participación de Cabildo en la coalición es fluida y aceitada. Nosotros planteamos nuestro punto de vista en algunos aspectos que no coincide con el resto de los socios y genera diferencias. Cabildo es un cable a tierra con la realidad. A veces nos ponemos firmes en los temas y a veces se termina tranzando. Pero creo que le hacemos bien y le aportamos equilibrio", comenzó.

Manini Ríos se refirió a su relación con el presidente Luis Lacalle Pou: "Es cordial y deferente. Siempre que quiero hablar con él es levantar el teléfono y a las 24 o 48 hs tengo la entrevista acordada".

"No se si hoy son válidos los terminos izquierda o derecha. Creo que la división hoy es estar para servir o para servirse. Y también es si se quiere ayudar realmente a las personas que están en vulnerabilidad, o solo es un discurso", indicó.

"El marxismo pone como premisa la lucha entre explotados y explotadores, y que ahora adopta otras formas de lucha como la de género. Quienes están fogoneando determinadas ideas a nivel mundial. ¿Son izquierda o es marxismo?. Yo creo que las cosas hoy pasan por otro lado. Las cosas no son más blanco o negro. Cabildo Abierto no se define como izquierda, por supuesto. Pero en sensibilidad social no le cedemos la derecha a nadie. El querer mantener ciertos valores tradicionales o defender la familia, ¿es ser de derecha?", se preguntó.

"La izquierda caviar del Frente está entroncada con la más rancia oligarquía insensible y neoliberal", agregó.

En otro orden, el líder de Cabildo Abierto se refirió al aumento del supergas: "Nosotros decimos que hay productos que tiene impuestos determinados los pague quien los pague. Hoy podemos identificar quien compra cada producto. Creo que se puede crear un impuesto diferenciado para quienes pueden acceder con mayor o menor facilidad a algunos productos. Hay formas de personalizar el pago de impuestos".

"No estoy de acuerdo con que se encarezcan tanto los combustibles. Hay que tomar todas las medidas necesarias para que no suba. Hay que atacar esos aditivos que tiene el combustible una vez que sale de la refinería. Hay algunos que proponen soluciones mágicas, como los que hablan de la libre importación. Si a esos se le suman los mismos aditivos que hay ahora, el precio no variará demasiado", manifestó el senador en Informativo Sarandí.

"Creo que el estado bien empleado tiene que ser el protector de los más débiles. La gente más humilde puede tener oportunidades si el estado les da posibilidades. Es fundamental para impulsar actividades que generan riqueza. No siempre la mano invisible del mercado es la que soluciona las cosas", expresó.

"Nosotros cada fin de semana vamos a pequeñas localidades para rendir cuentas. Para que la gente sepa qué estamos haciendo. Explicarles porqué presetamos cada proyecto. Y el segundo objetivo es escuchar los problemas que nos plantean. Tomamos nota y en la semana trabajamos para gestionar las soluciones. A veces son temas sencillos de solucionar y a veces no", contó.

También se refirió a la Ley de Urgente Consideración: "Para nosotros no ha generado los perjuicios que se anunciaron y se se han generado ciertos beneficios para la población. Yo aceptaría debatir el contenido de la ley".

Por otra parte, se refirió a la situación carcelaria y el aumento de reclusos: "El legislador es un representante del pueblo. En el tema drogas se han generado situaciones críticas y lamentables, que le pega generalmente a la gente de menos recursos. El mensaje debe ser que es malo traficar droga. Es un mensaje de endurecimiento con el tema drogas, después de muchos años de total laxitud. El legislador tiene que dar señales clara que con esto no se tranza. Sabemos que la situación en las cárceles no es buena y necesitamos trabajar en ese sentido, pero no puede ser motivo para que quien merezca estar en la cárcel, no lo esté".

En el mismo orden de ideas, se refirió al proyecto de ley que pretende que los mayores de 65 años tengan prisión domiciliaria: "Es un proyecto que busca descomprimir el sistema carcelario. Hay un cierto tipo de presos que no cambiaría demasiado si está en su casa con una tobillera. Es un tema de humanización".

"Ha aumentado la efectividad de la policía que a puesto presa a gente que antes no iba presa", dijo. "Hay una actitud diferente desde la policía y no me consta que haya un aumento de abusos policiales. Creo que hubo muchas denuncias falsas y muchas denuncias sin respaldo comprobable. Con LUC o sin LUC siempre hubo procedimientos policiales mal realizados".

"Hoy hablar de futuro político del ministro de salud en la situación que estamos no tiene sentido", dijo sobre una posible fórmula presidencial con Daniel Salinas en las próximas elecciones, aunque indicó que "no se puede descartar nada".