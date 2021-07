Valeria Lynch y Mariano Martínez: "Uruguay tiene unos escenarios increíbles para cantar en todo el territorio"

La diva de la canción argentina y la figura de Ataque 77 son pareja en la vida y en el escenario y comparten en vivo un recorrido por sus intensas carreras. Escuchá la entrevista en Al Pan Pan.

Se presentan con su show “ÍNTIMO” el sábado 24 en Montevideo Music Box y planean más fechas por todo el Uruguay. Sobre su vida y momento artístico, conversaron en Al Pan Pan.

"Varias veces me preguntan si no me canso de hacer las canciones que hago siempre y no. La persona que va a ver el espectáculo quizás sea la primera vez que nos viene a ver y esta bueno que lo disfrute. Y yo también lo hago", contó Valeria Lynch.

Valeria Lynch y Mariano Martínez recorrerán el país con su show por segunda vez: "tiene unos escenarios increíbles para cantar en todo el territorio", señalan.

Mariano Martínez destacó que cada vez que viene a Uruguay disfruta ver el Teatro de Verano ya que recuerda "los años de Ataque 77".

Escuchá aquí la entrevista en Al Pan Pan