Carmen Pi: "¿Alguien haciendo música en un bar hace que haya contagios y el mismo lugar con igual aforo con gente sin tapabocas no?"

"La cultura está siendo tremendamente golpeada", indicó Carmen Pi en relación a la realidad del sector.

Carmen Pi vivió su infancia en Ecuador, pero nació en Perú. Estudió canto y piano hasta licenciarse en la Escuela Universitaria de Música en Uruguay. Es hija de Renzo Pi antropólogo y de Lilian Zetune, directora de coros.

Tras vivir en el exterior llegó a Montevideo de niña y conoció el piano de su abuela lo que le marcó para toda la vida. Hoy es cantante, pianista, compositora, docente, directora del grupo coralinas y una referente en la música contemporánea nacional.

¿Cómo fue para una artista como Carmen Pi atravesar este año tan atípico? Según contó en Al Pan Pan, a nivel personal y profesional vive con preocupación la situación ya que se parece a "ver morir el arte frente a tus ojos".

"Estamos empezando a decaer emocionalmente y a nivel creativo. Es difícil mantenerse sin trabajar, no solo por mantener una familia, sino mantener la cordura, la alegría, el espíritu... En los procesos creativos la mente se bloquea en estos momentos", contó.

Sobre los fondos desarrollados a nivel estatal, indicó: "Yo no me presenté a muchos fondos porque considero que hay gente en el sector que lo precisa más que yo (y eso no quiere decir que yo no lo necesite)... ¿Igual quién puede vivir con $6800 por mes, para cuanto alcanza eso?".

También se refirió a la situación que vivió Martín Buscaglia, a quien se le solicitó dejar de pasar música en una cervecería al ser considerado un espectáculo público.

"¿Qué haya alguien haciendo música hace que haya contagios y el mismo bar con igual aforo con gente sin tapabocas no?", se preguntó y agregó: "si al final la gente puede seguir comiendo en bares y estar sin tapabocas y con el mismo aforo, y a la única que no dejan ir es a mi con un piano o a una persona que pasa música con una computadora lo que tengo que pensar es que solo los artistas son los que contagian", señaló.

Escuchá la entrevista completa: