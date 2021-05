Gandini, sobre pase verde: “No vamos contra la libertad; vamos abriendo a quienes tomaron las medidas respectivas”

El senador blanco dijo que “hay cosas interesantes” a estudiar dentro de las propuestas del Frente Amplio y afirmó que el argumento de hematólogos contra donación de plasma de presos “es ilevantable”.

El senador nacionalista Jorge Gandini afirmó que el oficialismo está dispuesto a estudiar y conversar algunas de las propuestas presentadas por el Frente Amplio en la comisión de seguimiento de la pandemia.

Si bien descartó llegar a un acuerdo por el pedido de la renta básica, Gandini dijo que dentro del paquete de medidas sugeridas por la oposición “hay algunas cosas interesantes” que serán sometidas a discusión entre los partidos.

"El Frente presentó propuestas que insumen US$ 1100 millones de acá a agosto. Esa cifra nos aleja un poco, pero cuando uno desmenuza hay cosas interesantes y que estamos dispuestos a conversar", dijo Gandini. Como ejempló citó algunas ideas en el tema empleo y seguros de paro. Para abordar ese asunto, la comisión recibirá al ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

Gandini habló también de las propuestas que presentó la bancada del Partido Nacional con él como impulsor. Entre ellas está la iniciativa de crear un “pase verde” para abrir ciertas actividades a los ya inmunizados, a partir de agosto.

"El tema más complejo es el del pase verde, que puede tener aspectos polémicos. Ahora no podés discriminar, pero en agosto todos los que quisieron vacunarse ya van a estar inmunizados. Es un buen dato para empezar a abrir la economía, con actividades blindadas", dijo Gandini.

"Eso permitirá abrir cines, teatros, gimnasios, eventos sociales, podrá haber bodas, todas actividades que hoy están restringidas o prohibidas. Con aforos y protocolos, pero podrán abrir (…) El que en su ejercicio de su libertad no se quiso vacunar, está en su derecho, pero tiene una restricción por la salud de los demás. No vamos contra la libertad, pero vamos abriendo para aquellos que tomaron las medidas respectivas", dijo el senador.

Gandini dijo que hay coordinación con el Poder Ejecutivo respecto a ese tema –que en Presidencia tiene al asesor Nicolás Martinelli como encargado–, y dijo que “el Ejecutivo trabaja en paralelo en el tema de tests antígenos rápidos”, para que “aquel que no está vacunado pueda ir a la farmacia, hacerse un test de antígeno” e ingresar a ciertas actividades.

"Yo pongo como ejemplo el carné de salud. No es obligatorio tenerlo, pero si querés trabajar tenés que tenerlo", afirmó. “Hay otros ejemplos de actividades que no vulneran la libertad de las personas, pero son obligatorias para determinadas actividades. Yo no te digo que no podés entrar al estadio. Pero te digo: vacunate o hacete el antígeno y demostrame que no estás contagiando", agregó Gandini.

Otra de las propuestas del senador es que se incorpore la vacuna contra el covid como obligatoria en la Guía Nacional para Trabajadores de la Salud. “Ahí está regulado y discriminado qué vacunas tiene que tener el personal de la salud que atiende pacientes directa o indirectamente. Un pediatra que atiende a niños tiene que tener vacunas que no son obligatorias para otros. Si no tiene vacuna contra hepatitis B no puede trabajar en la salud, eso por una norma que rige a partir de 2005", explicó Gandini.