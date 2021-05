Presidenta de UTE: "Comenzamos a analizar el ingreso de personal, pero no estamos de acuerdo con la visión apocalíptica del sindicato"

Silvia Emaldi se refirió a las críticas del los trabajadores que reclaman falta de empleados y realizarán el próximo jueves una protesta frente a Torre Ejecutiva.

"Los equipos técnicos de UTE y la OPP ya comenzaron a analizar el ingreso de personal. Durante este año y el que viene ingresaran unos 300 empleados, pero no está comprometido el servicio eléctrico", expresó.

"Si no se reponen los puestos en lugares clave puede llevar a que peligre el servicio pero estamos trabajando para que eso no ocurra. No estamos de acuerdo con la visión apocalíptica del sindicato", enfatizó.

Sobre la pandemia y las consecuencias en la empresa, contó: "Hay 400 personas en cuarentena. 50 de ellos cursando la covid-19 y lamentamos ayer la muerte de un funcionario".

Foto: UTE