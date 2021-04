Yamandú Orsi: "Que el gobierno nacional le pida un sacrificio a las intendencias no está mal, pero la flecha es de ida y vuelta"

El intendente de Canelones se refirió a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno y la situación general que atraviesa el país

"Por supuesto que estamos dispuestos a exonerar patente y tributos. Estaría bueno que nos comentaran antes y no enterarnos por conferencia. Estamos corriendo el riesgo que el congreso de intendentes entre en una lógica partidaria que no había entrado", cuestionó Orsi.

Además indicó que de esta situación se sale con mano de obra y que la obra pública debe estar sobre la mesa. "La salida es con inyección por parte del estado de recursos para obras".

Consultado sobre si se deberían tomar medidas restrictivas para apalear la crisis sanitaria, expresó: "El presidente no quiere afectar la situación económica de la gente que se vería afectada por más medidas. Es muy lógico y fácil de entender. No pueden tomarse más medidas porque no hay disposición a sacar más recursos, es un tema económico".

En referencia a la vacunación en el departamento de Canelones, indicó que el ministro Daniel Salinas fue quién dio la cara y agilizó el sistema en Canelones, donde se había fallado con el plan.