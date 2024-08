Irene Moreira dijo que si la encuestaran, le daría un puntaje de 30/ 100 al presidente Luis Lacalle Pou

En el marco del lanzamiento del sector Todos con Manini, alianza entre las agrupaciones Uruguay en Orden y Primero Uruguay, que tendrá a Moreira liderando su lista al Senado, la senadora aseguró que Cabildo Abierto (CA) se mantuvo hasta el final en el gobierno, sostuvo que para el partido “la Coalición Republicana vino para quedarse”. “Vaya si ha hemos tenido momentos en el que podríamos haber dicho, ‘bueno, hasta aquí llegamos’. Pero vemos más allá del árbol; vemos el monte”, aseguró. A modo de ejemplo, mencionó el veto del presidente Luis Lacalle Pou a la ley forestal que aprobó CA junto con el Frente Amplio, así como la falta de apoyo al plebiscito contra la usura y las medidas de seguridad que proponen los cabildantes.

Consultada sobre su opinión sobre la aprobación del mandatario, sostuvo que ella no es “encuestadora” como para opinar, pero aseguró que si ella fuera encuestada, le daría un puntaje de 30/100.

Por otra parte, se refirió al caso de las adjudicaciones directas de viviendas, entre otras personas a una militante de CA, que realizó cuando presidía el Ministerio de Vivienda. “Acá hubo realmente una canallada, porque no me dejaron siquiera defenderme”, aseveró. Después, en la investigación administrativa, “quedó demostrado que el Estado no perdió un solo peso. Esta ministra se quedó con un solo centavo. A nadie se le regaló nada. Pero lo más importante: no fue Irene Moreira que dijo que se designe a fulano de tal, acá trabajaron los equipos técnicos”.

Consultada sobre si le duele el caso de Artigas, contestó afirmativamente. “Me duele sí, porque estamos hablando de 8 millones de dólares, y dicen que puede ser hasta 11 millones. Si tú lo comparás con casas, estamos hablando de 300, 400 casas. ¿Quién paga los fondos de la Intendencia? Eso es lo que me duele”, comparó con su situación.

Escuchá la entrevsita completa.