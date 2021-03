Polémica: El arte digital se cotiza

Pagaron casi U$S 70 millones por una obra formada por 5.000 imágenes digitales.

Se trata una obra del artista norteamericano Beeple, que se subastó Christie’s por 69 millones de dólares, convirtiéndose en la tercera obra más cara vendida en la conocida casa de subastas de un artista vivo.

La obra en cuestión, Everydays – The First 5000 Days, son 5.000 imágenes digitales creadas por este artista en los últimos trece años. Pero su precio no solo lo vale por su creatividad. También porque es un NFT.

¿Qué son los NFT? ¿El arte digital es arte? ¿Qué pasa con el mercado del arte con las nuevas tecnologías?

La polémica en Sábado Sarandí contó con la participación de Fabián Barros, catedrático de Multimedia y Artes Digitales de la Facultad de Comunicación y Diseño de Universidad ORT; Claudio del Pup artista plástico, pintor digital y licenciado en diseño gráfico y de la crítica de arte Emma Sanguinetti.