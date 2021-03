Marcel Vaillant: "No hay regionalismo si no es abierto" y en el Mercosur "estamos cerrados"

El experto en comercio internacional dijo que Uruguay debe argumentar que la "perforación" que generaría al acordar con terceros es de "magnitud insignificante" para vecinos

Marcel Vaillant, doctor en Economía y experto en comercio internacional, habló en Las Cosas en Su Sitio acerca de la inserción internacional de Uruguay y las chances de éxito de la iniciativa de "flexibilizar" el Mercosur para negociar acuerdos con terceros.

Vaillant dijo que Uruguay debe hacer notar que una eventual "perforación" -y dijo que había que entrecomillar esa palabra- que genere Uruguay al negociar con un país ajeno al bloque "es de magnitud insignificante en el mercado regional, incluso respecto a lo que hacen Manaos y Tierra del Fuego", que tienen regímenes de zona franca. "No sería una novedad para la región".

"Es positivo y funcional que Uruguay y Paraguay tengan grados de libertad mayores en las negociaciones con terceros, de hecho tener alguna restricción no tiene racionalidad", advirtió.

"Los problemas de Brasil, Argentina y la Unión Europea son cosas que están fuera del control de Uruguay. Los podemos analizar pero no modificar. Lo que tiene que tratar de tener es una ruta propia y autónoma. Y ser un elemento positivo y funcional en Mercosur", dijo Vaillant.

Según el experto, "integrarse con terceros no es contradictorio con la integración regional" y puso como ejemplo a Centroamérica, que "se integró más entre sí al firmar acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea".

"Si nosotros no tenemos comercio interregional… no hay regionalismo porque no nos abrimos al mundo, porque estamos cerrados (…) Regionalismo abierto es casi una redundancia, porque no hay regionalismo si no es abierto", añadió.

Vaillant apuntó que "cuando hay apertura se genera un efecto dominó de regionalismo y de acuerdos", pero que "el Mercosur es casi un contraejemplo del efecto dominó". "Nos hicimos acuerdos entre nosotros y después casi nunca más con nadie", afirmó.