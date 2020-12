Inthamoussu: Pandemia trajo cambios en movilidad y obligará a un cambio estructural del sistema de transporte

El director de Movilidad de la Intendencia, Pablo Inthamoussu, recordó la importancia de cumplir con las medidas sanitarias y no esperar a que un inspector o guarda lo exija. Ventanillas abiertas, tapaboca y no ingerir alimentos.

El sistema de transporte colectivo perdió 75 millones de boletos este año en Montevideo, equivalentes a 60 millones de dólares.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Inthamoussu, dijo a Informativo Sarandí que la pandemia trajo cambios en las costumbres y movilidad de la población y eso obligará a hacer un cambio estructural en el sistema de transporte.

Entre otros puntos, dijo, hay viajes que no se recuperarán cuando se retome plenamente la actividad.

Por otra parte, consultado sobre el hallazgo de rastros de covid-19 en ómnibus de la capital, dijo que la gente no debe "esperar a qué puede hacer el Estado por mí, sino ver qué puede hacer uno".

"Si hay rastros de covid-19 es porque hay gente que sube y no sabe que está enferma, porque es asintomática, entonces entra en juego la actitud de cada uno", señaló.

"Acá cobra relevancia la conducta de cada uno. Usar el tapaboca bien, tratar de no conversar e ingerir alimentos sobre el ómnibus y mantener las ventanillas abiertas, no esperar a que venga un inspector a decirnos que tienen que estar abiertas", recalcó Inthamoussu.

Además, reiteró el pedido de que se use el transporte público lo menos posible. Y que, en caso de hacerlo, se intente no viajar en horas pico para no saturar el servicio.