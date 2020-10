Pablo Caggiani: "Probablemente tengamos los únicos repetidores del mundo en Uruguay”

El integrante del INEED aseguró que se le quita al docente la posibilidad de definir la situación de cada niño

El maestro ahora integrante de la comisión directiva del INEED dijo en Informativo Sarandí que el Codicen definió que los niños que no mantuvieron un vínculo con su escuela en estos meses, deberá repetir si o si el año.

Caggiani dijo que se dijo que se le quita al docente la posibilidad de definir cuál es la situación de cada niño.. El no conectarse no depende del niño y además hasta hace dos semanas era voluntaria la participación, señaló.

Caggiani señaló que un camino para volver a la presencialidad plena podría ser segmentando por localidad que se encuentre libre de casos Covid-19. En caso de detectarse contagios se aplican los protocolos como se hizo en el departamento de Rivera, explicó.