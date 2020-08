Editorial | Puglia, músicos y la libertad de expresión

Las cosas Al Pan Pan, de la forma en que crecen las sociedades tolerantes y democráticas.

Uruguay tiene muchos motivos para estar orgulloso de su democracia. Lo dicen los indicadores internacionales, pero, más allá de eso, los uruguayos sabemos lo que es vivir en un país libre, de respeto, de tolerancia, de convivencia pacífica, lo que no significa pensar igual, y callar lo que se piensa, sino todo lo contrario.

Una sociedad efervescente, dinámica y viva, en la que es posible discutir ideas, confrontar opiniones, con argumentos, sin caprichos y, sobre todo, sin maldades.

En los últimos tiempos, hay algunas señales que no parecen honrar esa tradición de la que tanto nos enorgullecemos. Esa sociedad en la que nací, me crié, me formé y en la que trabajo.

A estas diferencias de las que somos testigos, muchos le llaman “grieta”, importando un término acuñado en Argentina, que no es otra cosa que una sociedad partida, dividida y rota.

En los últimos días hubo un hecho que es una muestra más de esta situación en la que estamos y quiero compartirla con Uds. Y la quiero compartir, por muchos motivos. Primero, porque este programa es Al Pan Pan, un espacio, en una radio donde tenemos toda la libertad para decir las cosas como las pensamos, sin que nada ni nadie nos imponga ninguna restricción o nos aliente a pensar de determinada manera.

Además, estamos convencidos que un programa como este, debe ser una tribuna para que los protagonistas de la vida nacional, puedan difundir propuestas o ideas, sean políticos, académicos, artesanos o artistas. Es un deber de un medio de comunicación darle la posibilidad de difusión, pero también un derecho de los oyentes poder tener acceso a la información de lo que esos protagonistas proponen.

¿Por qué les cuento todo esto?

En los últimos días, desde la producción de Al Pan Pan llamó al manager de ese gran artista que es Tabaré Cardozo, para realizar una entrevista más, de las tantas que hemos hecho, para difundir su próximo espectáculo.

El sr. Federico Marinari, además de representar artísticamente a Cardozo representa a otros músicos y es responsable de prensa de Montevideo Music Group. Marinari le dijo a la producción del programa que pese a que el artista estaba dispuesto a asistir a la radio, él se lo impediría, no sólo a Tabaré, sino a todos sus representados. Que no asistirán a entrevistas “en las que participara Sergio Puglia”. Así fue transmitida su decisión, tomada unilateral y personalmente, sin avisar, ni dar chances de algún intercambio.

Consultado por el motivo, Marinari respondió que era por opiniones que yo habría expresado que molestaron, según él, a un colectivo de músicos de izquierda. La producción del programa consultó a otras fuentes del sello musical, que confirmaron y apoyaron a decisión de Marinari.

Todo surgió por opiniones que yo habría manifestado en televisión. En realidad, no importa qué dije o que no dije. Fue una opinión, personal, haciéndome cargo de ella, en un programa de tv, de polémica, también libre y democrático.

En el mismo programa donde los compañeros y los invitados opinan libremente, defendiendo con pasión todas sus opiniones. ¿Eso está mal? ¡No! Eso es el libre juego de la democracia. Y la democracia es el sistema en el que hemos elegido vivir, con pluralidad de ideas, de posiciones, de partidos, de organizaciones. Y, sobre todo, y ante todo, con libertad de expresión y pensamiento.

Así que lamentablemente les informo que, por lo visto, desde ahora, en este programa, no habrá más entrevistas a los artistas del sello Montevideo Music Group. Esos mismos artistas con los que musicalizamos en lo más crudo de la pandemia nuestro programa, porque nos comprometimos públicamente con los músicos uruguayos. Pues bien, ahora, no los dejan venir. Por eso se los estoy contando. Como aquí decimos las cosas Al Pan Pan, sepan por qué no van a escuchar a determinados artistas.

Artistas que han venido infinidad de veces a este programa y a todos los espacios que he tenido en televisión y en otras radios. Siempre he apoyado sin restricciones al teatro nacional, a los músicos, a los escritores. Y no lo digo por decirlo, sino que están mis cuarenta años en los medios y los treinta de mis programas que lo atestiguan.

Reitero, este apoyo ha sido, es y será público. No me canso de conminar a llenar salas de espectáculos todo el tiempo. Y lo seguiré haciendo, porque estoy convencido que los artistas de este país, hacen grande a la cultura del Uruguay.

Este programa no cambiará su política de apertura a los artistas nacionales. Pero sepan sus oyentes cómo son las cosas. Siempre, abiertos, en el acierto, en la discrepancia, en la discusión adulta, en el intercambio franco y leal, vamos a seguir siendo frontales, diciendo las cosas Al Pan Pan, que es de la forma en que crecen las sociedades tolerantes y democráticas.