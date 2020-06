Mientras los centros termales estén cerrados, el turismo en Salto continuará en crisis

De todos modos, María Noel Rodríguez, directora de Turismo de la Intendencia de Salto, aseguró que se acatará el decreto de emergencia sanitaria en su totalidad.

La jerarca dijo que por una cuestión de costo-beneficio, el mal menor para las empresas en ese rubro ha sido no abrir, ya que no tiene sentido si no está habilitado el principal producto.

A partir de la aprobación del protocolo del Ministerio de Turismo para gastronomía y hotelería, en el correr de los próximos días algunos establecimientos volverán a brindar servicios.

Por eso la Intendencia se ha preocupado del mantenimiento de lo que les corresponde en centros termales y zonas aledañas, para que cuando se habilite, se pueda retomar la actividad de forma automática.