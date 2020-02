Salto: Una batalla electoral a tres puntas

Pablo y Nelson Fernández comienzan el ciclo 2020 con un acercamiento a las elecciones departamentales en el departamento salteño.

El ex intendente de Salto Germán Coutinho asegura que ganará por varios puntos de distancia, que el Frente Amplio no ha hecho obras en este período, que la gente lo nota, y que los blancos asociados con Cabildo no tienen chance. La candidata frenteamplista, Soledad Marazzano, opina que la gestión de Coutinho dejó una “situación devastadora” y que la izquierda tratará de que los salteños no vuelvan “a caer confundidos” en las promesas del candidato colorado. Y el candidato de Cabildo Abierto, César Mari, que votará bajo el lema del Partido Nacional en acuerdos con blancos y con el Partido Independiente, sostiene que “Salto está pidiendo un cambio a gritos”, tanto que no siga el Frente como que no vuelva Coutinho.

Así arranca la elección de Salto, con tres lemas en competencia por la Intendencia y todos se sienten con chance real de ganar en mayo.

Entrevistada en El Cuarto Secreto, Marazzano reconoció que el actual intendente frentista, Andrés Lima, tuvo una conducción muy personal y se precisa una gestión más de todo el Frente Amplio. Recordó que de los 15 ediles electos, solamente quedan 9 en la bancada oficialista. Pero aun cuando tiene diferencias con Lima, dijo que lo peor sería que ganara Coutinho, mientras que sobre los blancos consideró que no están en la definición.

Coutinho dijo a Sarandí que las obras se hicieron en su período y no en el del Lima y contó detalles de cómo se ha preparado para la vuelta, aprendiendo de errores del pasado y armando un equipo muy profesional.

El ex presidente de la Junta Nacional de la Granja, César Mari, defendió la postura de votar con un sublema de Cabildo bajo el lema Partido Nacional, y dijo que esas acciones contaron con el respaldo de Guido Manini Ríos. Cuando se le consultó sobre la visión de frentistas y colorados de que la elección de Salto está polarizada entre ellos, Mari respondió: “en la cancha se ven los pingos; vamos por un cambio real” porque no queremos “más de lo mismo”.

Mari dijo que Andrés Lima deja la Intendencia “al borde del default técnico” con una “deuda alarmante”.

El Frente Amplio lleva dos candidaturas: Andrés Lima (con apoyo de muchas agrupaciones locales, el PCU, PS y PVP entre otros) y Soledad Marazzano (PDC, Vertiente Artiguista, Lista 711, Casa Grande, Lista 5005, PAR, Magnolia de El Abrazo, Agrupación Humanista «Armando Aguirre» y del Movimiento Alternativa Socialista). Movimiento de Participación Popular y Asamblea Uruguay llevan listas con ambos.

El Partido Colorado va con tres postulantes, Germán Coutinho (Vamos Salto, ex PG, ex P. Nal. y ex frentistas), Miguel Feris (Ciudadanos) y Gonzalo Leal (Ciudadanos).

El Partido Nacional y socios va con tres candidaturas: Carlos Albisu (Aire Fresco 404, Espacio 40 y el PI), Francisco Blardoni (Herrerismo, Alianza, Sartori y una agrupación de Cabildo) y César Mari (Cabildo Abierto, Agrupación Ansina). En tanto, la Agrupación Salto Oriental de Rodrigo Albernaz deja en libertad de acción a sus votantes.

Foto: https://www.salto.gub.uy/