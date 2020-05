Radi: "Vamos a tener que acostumbrarnos a la idea de que el riesgo cero no existe"

El coordinador del grupo de científicos que asesora a Presidencia en el camino hacia la nueva normalidad explicó que "lo importantísimo es mantener el nivel de circulación muy bajo".

Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de Presidencia dijo en Informativo Sarandí que habrá que acostumbrarse "a nuevas formas de relacionamiento" y que en cada nivel de actividad se está tratando de experimentar y buscar la mejor manera para el retorno.

"Hay que trabajar mucho en el distanciamiento físico sostenido, debe ser una actitud permanente", enfatizó.

Para Radi "lo importantísimo es mantener el nivel de circulación muy bajo". A medida que se van abriendo actividades y se siguen manteniendo niveles bajos, se tiene más seguridad para que las reaperturas sean más rápidas, agregó.

Consultado sobre la decisión de retorno de las clases, el científico recalcó que es necesario que la apertura sea acompañada de la vuelta de los controles pediátricos en policlínica y de la estimulación de la vacuna antigripal en niños. Recordó además que los niños se infectan menos con el coronavirus.

Sobre la situación de los adultos mayores, Radi sostuvo que "van a tener que empezar a moverse, porque si no, no se van a poder mover más". Dijo que tienen que hacer alguna actividad al aire libre con el distanciamiento social adecuado y que los nietos (que estén sanos y no tengan síntomas) pueden ir a visitarlos, pero con distanciamiento social y tiempos de exposición cortos.

"Les pueden dar un beso, un pequeño abrazo, tratando de no estar cara contra cara, pero no estar abrazados una hora", recomendó. La visita, si es posible, se debería hacer en espacios abiertos, como patios o veredas, y si no se puede, elegir el lugar más ventilado de la casa.

Radi dijo que también con todos los cuidados se deben recuperar las visitas médicas y los controles.

Respecto a la situación que se vive en la frontera con Brasil, Radi la calificó como un problema. Sin embargo, destacó que hay una muy buena relación con los grupos científicos del sur de ese país y se trabaja para disminuir los riesgos.

El científico se refirió también al retorno de los deportes y, si bien señaló que un partido de fútbol no es un escenario que se piense como de alto nivel de contagiosidad, hay chances. "Los deportes van a ir haciendo un increscendo y los que están en espacios abiertos tienen más posibilidades", dijo.

"Pero esta situación nos va a acompañar mucho tiempo. Vamos a tener que acostumbrarnos a la idea de que el riesgo cero no existe", resumió.

Lee además: Grupo asesor científico de Presidencia aseguró que “la enfermedad está hoy relativamente controlada en Uruguay”