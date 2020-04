Bartesaghi: “Los debates que se dan en Uruguay sobre China son de la década del 80”

El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica consideró que “en este escenario es cada vez más importante diversificar”.

“No comparto los debates que se dan sobre China en Uruguay, creo que son antiguos y hasta primitivos. Vemos a China como en la década del 80”, dijo en entrevista con Agronegocios Sarandí el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, Ignacio Bartesaghi.

Consideró que “la población uruguaya no conoce a China, no respeta a esa civilización milenaria, que está muy avanzada en tecnología, está dejando de producir los bienes manufactureros que nos van a invadir, porque toda esta industria de la vestimenta o de los calzados, ya no es prioridad ni de interés para China”.

Señaló que los países que han cerrado tratados de libre comercio (TLC) con China “no fueron invadidos de manufactura”, y destacó que China siga teniendo abierta la posibilidad de cerrar un TLC con Uruguay, pero lamentó que “no terminamos de reaccionar”.

Aseguró que “no es por el mercado interno que China quiere cerrar un TLC con Uruguay, no vamos a hacer la diferencia en la industria de la vestimenta o del calzado de China, son otras las razones. Uruguay tiene que aprovechar eso, porque logramos un acceso muy relevante en bienes en los que somos competitivos, como los alimentos. Allí tenemos una ventaja”.

Bartesaghi sostuvo que “China seguirá siendo el gran consumidor de alimentos a nivel mundial”, y continuará pagando “muy buenos precios por estos productos. Es un jugador muy importante, el segundo en la economía mundial y próximamente será el primero”.

Además, remarcó que “es el único país que tiene la visión de cerrar un TLC con Uruguay. Estados Unidos no nos volvió a dar la posibilidad de cerrar un TLC, no tiene en su agenda un TLC con Uruguay, peo sí lo tiene China. ¿Por qué no avanzar en eso?”.

Destacó que Uruguay le exporta a China “entre tres y cuatro veces más que a Estados Unidos”. Agregó que, aunque también se hace mucho hincapié en cerrar un TLC con Reino Unido, a ese país Uruguay le exporta menos que a Hong Kong.

“Todas estas cosas deben discutirse, pero con argumentos, con elementos técnicos, que ojalá la Cancillería en este período los considere y avance en ese sentido”, planteó.

En la entrevista, Bartesaghi también se refirió a las características de la crisis del Covid-19, a la recuperación china, al Mercosur y al hecho de que en este contexto los tratados bilaterales pasan a un segundo plano.

Consideró que luego de la pandemia “todo volverá a la normalidad”, y que no espera cambios muy profundos en la estructura económica internacional.

