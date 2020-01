Violencia doméstica: “Pueden crear 200 juzgados, pero no cambiará el problema si no cambia la manera de tratarlo”

Martha Valfré, especializada en derecho de familia, aseguró que la emergencia viene desde hace mucho y que no se soluciona solo con tobilleras o juzgados.

La abogada, psicóloga y criminóloga Martha Valfré, especializada en derecho de familia, aseguró que las últimas medidas anunciadas no van a cambiar la situación de la violencia doméstica porque no abordan el origen del problema.

“La emergencia hace rato que viene (…). Pueden crear 200 juzgados, pero no cambiará el problema si no cambia la manera de tratarlo”, sostuvo.

Entrevistada en Informativo Sarandí, señaló que el decreto de emergencia nacional apunta a otorgar más recursos principalmente al funcionamiento de la ley de violencia de género y no en reforzar la capacitación del cuerpo médico o las escuelas, que es donde se ven las primeras alarmas.

Valfré resaltó que esas señales iniciales de violencia se pierden y se atienden recién cuando ocurrió una primera agresión. Pero además, cuando concreta la atención, “los equipos de recepción tienen un desborde de trabajo, las consultas son demasiado espaciadas y la atención que le das es poca”, señaló.

“Si no das un tratamiento profundo, lo dicen las propias víctimas: ‘no entiendo, antes me agredía mi pareja y ahora me agrede mi hijo’. Hay que cambiar la cabeza de los dos, del agresor y el agredido (…). Si no hay un tratamiento real, consistente, no cambiás el problema. Se va a repetir con otros nombres”, explicó.

Asimismo, señaló que la ley de violencia de género y la tipificación del femicidio no produjo el resultado que se pretendía. “El homicidio ya estaba castigado y ponerle un plus de femicidio no redujo la muerte de mujeres”, apuntó.

“Esto así no va a traer más nada que mujeres muertas o casi muertas y hombres que se suicidan”, recalcó.

Para la especialista el debate está muy ideologizado. “Se está volviendo una suerte de mujeres contra hombres; que el hombre esté aparte y que es malo por ser hombre. Y eso no conduce a nada”, enfatizó.

De hecho, dijo que respecto a esta problemática los hombres están menos protegidos que las mujeres en materia legal. “Hay una asimetría importante”.