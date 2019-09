Ruben Rada: “No tengo un estilo, yo canto lo que siento”

Ruben Rada prepara una nueva edición de “Parte de la historia”, el show que recorre su trayectoria por medio de temas icónicos de la historia de la música uruguaya, además de su paso por Totem, Kinto y Opa. Un espectáculo de antología, que ya agotó el Teatro Solís, que viajó a Buenos Aires, y que se volverá a presentar el 8 de octubre en el Auditorio del Sodre.

Este martes, Rada visitó Al Pan Pan para contarnos sobre el show y, apenas unos segundos antes de comenzar la entrevista con Jaime Clara, se produjo un increíble encuentro con otro grande de la música. El argentino David Lebón estaba de paso por el edificio de Radio Sarandí y entró al estudio para saludarlo.

Su estilo musical (o la falta de uno en particular), el cuidado de sus cuerdas vocales, los derechos de autor y sus proyectos actuales, además de los futuros, fueron parte de esta nota.

“Yo no tengo un estilo, yo canto lo que siento y por eso lo más importante de mi carrera fueron los grupos. Yo me ciño al grupo y mantenemos una historia. Totem, El Kinto, La Banda, SOS, Confidence 1 y 2. Si estoy yo solo canto cualquier cosa, no le doy pelota al estilo”, dijo Rada.

Escuchá la entrevista completa.