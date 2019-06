Luis Lacalle Pou afirmó que maneja dos nombres para la vicepresidencia si gana las internas, un hombre y una mujer, pero que esperará a recibir las sugerencias según los pesos de los distintos sectores.

Entrevistado en Informativo Sarandí, el precandidato del Partido Nacional sostuvo que la interna no está definida, pero que “si el domingo de noche las cosas salen relativamente bien”, en pocos días el Partido Nacional tendrá fórmula presidencial.

Con respecto a Juan Sartori, al que las encuestas ubican en segundo lugar en las internas, Lacalle Pou dijo que de darse ese resultado evaluará si tendrá participación o no en su gobierno. “No me gustaría tener un gobierno donde la cuota política signifique tener cargos ocupados por gente que no tiene capacidad”, explicó.

Lacalle Pou dijo que independientemente de quien gane la interna en los otros partidos piensa relacionarse en los mejores términos por un tema de necesidad. “El Uruguay necesita un gobierno multicolor para hacer los cambios que tiene que hacer”, aseguró.