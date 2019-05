Javier de Haedo: “Bajar el gasto no es soplar y hacer botellas”

El economista Javier De Haedo analizó en Hora de Cierre la marcha de la economía y las perspectivas para los próximos meses.

“No vamos a zafar en marzo que viene de algo más de impuestos, los números no lo permiten”, afirmó De Haedo, y agregó que el próximo gobierno deberá tomar medidas para no perder el grado inversor, “que ya no merecemos”.

Además, señaló que no espera que el mercado laboral se reactive en los próximos meses, pero de todos modos no cree que la economía le juegue en contra electoralmente al Frente Amplio.