El análisis de Fantini | Trump y el informe Mueller, una comedia política apasionante

Se conoció este jueves una versión editada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa y, aunque no está completo, da vuelta la sensación que había quedado cuando se conocieron las conclusiones de este documento. En aquel momento, Donald Trump cantó victoria, recordó Claudio Fantini, pero ahora la situación cambió.

Lo que se conoció este jueves confirma lo que ya había afirmado la CIA y el FBI: hubo una interferencia rusa en el proceso electoral con el objetivo que de Trump le ganara la elección a Hillary Clinton. Se sostiene lo anunciado en primera instancia respecto a que no hay pruebas precisas de la colusión, pero se desprende que Trump y su equipo sabían que Rusia estaba interfiriendo.

Además, el informe refiere a la obstrucción de la Justicia y Mueller señala que no encuentra delito, pero sí que Trump en un par de oportunidades intentó obstruir la investigación dándola por terminada. Y no lo logró porque sus subalternos no cumplieron las órdenes que les dio.

Fantini se refirió también a la muerte del expresidente peruano Alan García. Escuchalo aquí.

Foto: Gage Skidmore