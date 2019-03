El análisis de Fantini | Donald Trump, el informe Mueller y el “amigo invisible”

Las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller señalan que no hay pruebas de conspiración entre Donald Trump y Rusia en la campaña presidencial de 2016. Y ahora el presidente estadounidense lo celebra como una victoria tras la “caza de brujas” de la que afirma ser víctima.

Sin embargo, Claudio Fantini, en su columna de Informativo Sarandí, apuntó a la teoría del “amigo invisible” para explicar lo sucedido y las razones de las conclusiones de Mueller.

El fiscal especial debía responder si hubo colusión entre las dos partes y “con la honestidad y rigor que lo caracteriza, respondió lo que podía responder honestamente: colusión no hubo”. Pero Trump tuvo un amigo invisible en la campaña de 2016, que lo ayudaba con sabotajes a la campaña de Hillary Clinton, y lo sabía, dijo Fantini.

“La parte de Trump no cooperaba con la parte rusa. Pero Rusia, que tiene denuncias de injerencia en muchos procesos electorales occidentales, nunca necesita la cooperación de la parte beneficiada, es como el amigo invisible: no necesita que el obsequiado le dé la plata o le diga qué quiere. (…) Rusia siempre se cuida de que no haya colusión con sus favorecidos”, resumió el analista.

Según Fantini, hubo injerencia rusa en el proceso electoral y benefició clara y contundentemente a Donald Trump, que no coordinó, pero sabía quién era su amigo invisible.

