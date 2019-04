D´Arenberg: “Mis hijos me decían que no podía seguir trayendo plata de afuera para pagar impuestos”

Laetitia d´Arenberg fue la primera anfitriona de la gira del Secretariado Mundial Angus. En la Estancia Las Rosas dialogó con Agronegocios Sarandí, donde se refirió a la importancia de esa visita y además analizó la realidad del país y del sector agropecuario.

La gira previa al Secretariado Mundial Angus comenzó en Estancia Las Rosas. Su directora, Laetitia d´Arenberg, fue entrevistada por Agronegocios Sarandí y se refirió a distintos temas del país, del agro y de su actividad empresarial.

“Quisiera tener los 120 empleados que tuve, pero estaba muy difícil para aguantar con tantas personas, tuvimos que reducir, vender una parte del campo. Mis propios hijos me decían: usted no puede seguir trayendo plata de afuera para pagar impuestos, eso no existe. O hace algo que sea sustentable o se vende todo”, comentó.

Agregó que su hijo Guntram von Habsburg-Lothrimgen tomará las riendas de la empresa y no puede dejarle algo que le pese. “Esto tiene que ser sustentable, bien encaminado, de 13 cabañas me quedé con cuatro: Angus, Árabes, Criollos y Poll Dorset”, señaló.

Por otra parte, dijo que el campo solo puede sobrevivir con el bienestar del personal y de los animales. “El país no puede olvidarse de sus raíces, desde Hernandarias, hace 400 años, empezamos con vacas, curtiembres, frigoríficos. No hay que olvidarse de esto. El campo es nuestro motor, la raíz de Uruguay”, sostuvo.

D´Arenberg aclaró que no tiene partido político, “siempre digo que cada país tiene lo que se merece. Pero tenemos que replantearnos si queremos seguir en la mediocridad, que el campo se muera de a poco, que es lo que está pasando”.

Reclamó que cuando hay un problema de exceso de lluvias o de sequía solo se habla de los pequeños productores “y los grandes que se mueran, y no es así. Porque si no puede volver a empezar va al muere. Todos los años hay que poner 20% de las ganancias para el trabajo, además hay que mantener a la familia y los hijos”.

La empresaria consideró que Uruguay tiene que seguir siendo un país agropecuario, “que siga con todo lo que sale de la tierra, con sus cultivos, forestación, la granja. La ciudad depende del campo, si la producción del campo no va a la ciudad la gente de la ciudad no puede sobrevivir. De eso no hay que olvidarse”.

Remarcó que “los políticos no están interesados en lo que le pasa al campo, porque hay muy pocos votos y los políticos buscan votos”.

“Estamos en un país maravilloso, pero eso no tiene que ver con la política. Blancos, colorados y frenteamplistas siempre nos dieron vuelta la espalda. Recién ahora, en los últimos 10 años están viendo que sin el campo no podemos vivir. Hasta los colorados que eran nuestro peor enemigo, Jorge Batlle no nos dio la espalda, trató de incentivar a la gente del campo”, recordó.

También consideró que no hay que mirar solo a los países con gobiernos de la misma ideología. “Nosotros para vivir necesitamos exportar y no importa a qué países. No tengo problemas con China, Rusia y Cuba. Pero también hay que mirar a los demás. Hay que abrir el abanico, no encerrarse, mirar a todo el mundo”, expresó.

Secretariado Mundial Angus

Estancia Las Rosas mostró todos sus Angus durante la visita de la gira del Secretariado Mundial de la raza. “Mostramos los animales rústicos y los de cabaña, de bozal, los machos, las hembras y sus hijos. Mostramos 500 animales de pedigrí y 400 puros registrados. No escondimos nada, los que se atrasan y los que están adelante. Estoy muy orgullosa del personal, nunca me fallaron en estos 40 años”, subrayó d´Arenberg.

La empresaria consideró que el Secretariado Mundial Angus “es un paso muy importante, se nos abrirán muchas puertas. Hablé con algunos extranjeros, que están fascinados con lo que vieron, nos dijeron que nunca se imaginaron que esto existía acá. No lo pueden creer”.

“Les dije que (en toda la gira) iban a ver animales extraordinarios y la maravilla que tenemos en el país. Puede ser que cuando nosotros mismos nos demos cuenta de lo que tenemos nos den un poco de aire fresco, porque lo necesitamos. Quiero volver a hablar con estos extranjeros después de la recorrida por todos los establecimientos, y que me cuenten sobre todo lo que vieron”, expresó.

Escuche aquí la entrevista: