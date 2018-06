Pérez Manrique: Implementación del CPP fue “esquizofrénica” y se debate “sobre bases erróneas”

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique visitó Al Pan Pan para conversar sobre su reciente designación como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además sobre la situación actual de la Justicia en Uruguay, la polémica instalada acerca del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y la inseguridad.

Pérez Manrique llamó la atención sobre las contradicciones constantes entre los actores del sistema político y judicial y el debate “sobre bases erróneas” que se mantiene actualmente respecto a la seguridad y su vínculo con el CPP.

“Recuerdo las demandas del sistema político, de todos los partidos, de que esto (el nuevo CPP) empiece a regir cuanto antes, porque queremos garantías y porque queremos que no haya más un 65% de presos sin condena. Y hoy me encuentro que, pasados dos meses, todo ese sistema político está en las antípodas. Lo que yo quisiera que la ciudadanía problematice es: ¿Cuándo se equivocaron? ¿Antes o ahora?”, dijo.

“Veo un cambio permanente de discurso en esto”, apuntó.

Para el letrado la implementación del código fue “esquizofrénica”, con plazos que no se podían cumplir y enfrenta además una constante situación de enfrentamiento entre los actores del sistema.

“Debería haber un acuerdo político por lo alto y hacer una comisión técnico política con un plazo, que discutiera esta temática y ver si se pueden sentar cuatro o cinco líneas de acción a partir de una base de un diagnóstico adecuado y una discusión abierta, sin preconceptos sobre cuáles son las soluciones”, propuso.

Pérez Manrique señaló además que este no es un buen momento para abordar estos temas, porque después del Mundial el país va a ingresar a un período electoral, “en el que todo se mide por las encuestas”. “Pero en algún momento habrá que apelar a la racionalidad y buscar respuestas que no sean las mismas de siempre, porque hasta ahora no nos ha ido bien”, enfatizó.

Aquí la entrevista completa.