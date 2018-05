Rogelio Gracia y una emotiva charla sobre la vida y el valor de arriesgarlo todo

Rogelio Gracia visitó Al Pan Pan para contarnos sobre la vuelta de “Tom Pain” a las salas montevideanas y sobre los reconocimientos y las alegrías que esta obra, multipremiada, le viene brindando en los últimos años.

La charla con Sergio Puglia y Jaime Clara derivó en sus inicios como actor y los riesgos que tomó al dejar todo para dedicarse a cumplir su sueño. “Yo ya era grande y se me iba a ir la vida, hasta que dije: ‘tengo que estar arriba de un escenario, porque es donde siento que tiene sentido'”, contó.

Así fue como dejó la seguridad de un trabajo con su padre, los estudios en Facultad de Economía y se tiró al agua. “Capaz que termino muerto de hambre por ahí, sin un lugar para vivir, pero no me voy a quedar con la idea de que no lo intenté. Y la vida es una sola”, se dijo en aquel momento y lo recordó ahora, con emoción.

La misma emoción que lo hizo soltarse -según confesó- como no había hecho antes, para hablar del linfoma Hodgkin (un tipo de cáncer a la sangre) que enfrentó hace cinco años y que lo hizo valorar como nunca el amor de su gente, su familia, los amigos y el trabajo.

Gracia contó que, atravesando la enfermedad, tomó contacto con la vulnerabilidad del ser humano y con los riesgos, los miedos y pensó: “después de esto arriesgo todo. ¡Y sí, si es una sola!”.

Escuchá la nota completa.