Mejoras en el Tribal son “una puesta en escena”, dijo la diputada nacionalista Gloria Rodríguez

La situación del Hogar Tribal del INAU sorprendió en los últimos días. Se conocieron las condiciones en las que deben habitar los menores que allí se alojan. Humedad, presencia de roedores, suciedad, falta de camas, de duchas, de agua caliente, entre otras cosas.

Por esa razón, la diputada nacionalista Gloria Rodríguez concurrió al lugar este martes, junto a otras integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Entrevistada en Al Pan Pan dijo que le sorprendió que fueron recibidas por directores de otros centros. “Volvemos a que acá no se da la cara, no se respeta al Parlamento. Quienes estaban allí no trabajan en el Tribal y es muy poco lo que nos pueden aportar”, afirmó.

Agregó que al llegar al Tribal encontraron que había “un despliegue” de gente trabajando, colocando los vidrios que faltaban y entregando calzado a los menores alojados. Además, vieron que había un depósito “lleno de cajas con calzado, ropa, alimentos y utensilios de limpieza” y que ayer se colocaron los bomberitos que faltaban.

“Queda claro que la gestión es pésima y que ahora toman medidas de excepción”, sostuvo la legisladora, que considera que las acciones que se están tomando tras las denuncias son “una puesta en escena”.

La diputada dijo que reiterará la convocatoria a la comisión de DDHH a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.