Fernando Pereira: “Lo peor que le puede pasar a Uruguay es que la Justicia se politice”

Pereira fue consultado respecto a las acusaciones de legisladores del Partido Nacional que vinculan a la fiscal del caso Besozzi, Stella Alciaturi, con posteos en contra de esa fuerza política y a favor del Frente Amplio. “Yo nunca la vi” afirmó Pereira y consideró que se debe discutir “que no llevarse plata no es sinónimo de no cometer delito” esto en relación al exintendente de Soriano.

“Hicimos la denuncia (…) estamos preocupados porque vivir en un clima de temor o miedo y cerrar las instituciones educativas es negativo para cualquier país” dijo Pereira en relación a las amenazas de atentado que llegaron a Udelar a través de e-mail con copia al Frente Amplio y al Partido Nacional.

Escuchá la entrevista completa.