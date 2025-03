Felipe Caorsi aseguró que lo llamó un productor paraguayo que habría amenazado a Gustavo Basso con matar a una de sus hijas y que ese fue el motivo del suicidio del empresario

El asesor financiero Felipe Caorsi se explayó en Informativo Sarandí sobre el caso Conexión Ganadera y afirmó que se trataba de un esquema Ponzi “desde el día uno”. El sistema utilizado por Gustavo Basso “era el mismo que utilizaban narcos en Paraguay”, señaló Caorsi.

Por otra parte, comentó que hay aproximadamente 4300 damnificados por el caso.

“No todos han presentado denuncia aún, conozco gente que han negociado y cobrado por fuera”, señaló y detalló que “tendría que haber 400 millones de dólares en ganado, pero actualmente hay 60 millones o menos”.

En otro tramo de la entrevista con Informativo Sarandí Caorsi relató que recibió un llamado de un productor paraguayo que habría amenazado a Gustavo Basso.

“A mí me llama un productor de Paraguay y me dice: ‘soy la persona que habló con Gustavo Basso, yo le dije que, si no me devolvían lo que habían tocado, que dijera a cuál de las hijas le mataba’. Y Basso le dice, ‘bueno, te cambio mi vida por la de mis hijas y mi socio te va a pagar’. Y ahí fue que evidentemente se suicidó”, relató.

Consultado sobre si informó sobre este llamado a la justicia, Caorsi afirmó que lo mencionó cuando realizó la denuncia por amenazas.



Escuchá la entrevista completa: