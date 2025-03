Candidato a la Intendencia del Frente Amplio: “Se puede limpiar Montevideo en seis meses”

En entrevista en Informativo Sarandí el arquitecto Salvador Schelotto, candidato a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, anunció que el próximo primero de abril presentará sus “cinco puntos clave”.

En materia de limpieza dijo sostuvo que sostuvo “se puede limpiar Montevideo en seis meses”. Agregó: “Alrededor de la limpieza se expresan una cantidad de cosas, se pueden hacer cambios a corto plazo. Se puede limpiar Montevideo en seis meses”.

“Estoy convencido que los problemas evolucionan con las ciudades, no podemos volcar a una gestión los desafíos que tenemos hoy y eso no es justificar. Quizás unas de las falencias es no haber sabido adelantarse a los hechos”, valoró.

“No fuimos los suficientemente inteligentes para ponernos por delante los problemas, estamos yendo de atrás” reconoció Schelotto

Respecto a su candidatura agregó que no viene con un espíritu refundacional: “la intendencia tiene un monitoreo muy bueno en la ciudad”.

“Otras de mis prioridades son las veredas. Tenemos la periferia de Montevideo que ni siquiera tiene veredas. Proponemos un plan de reconstrucción de veredas en parte de la capital y de construcción en la periferia”, valoró.

En materia de transporte sostuvo que no comparte la propuesta del programa final del Frente Amplio de “municipaliza” el transporte: “considero que no es prioridad ni el modo de avanzar en el sistema de transporte”.

Respecto a la movilidad en la capital señaló: “Falta mucho en infraestructura para los ciclistas y también en convivencia. Hoy hay una infraestructura incompleta”.

Escuche la entrevista completa: