Ex intendente de Río Negro visitó a Besozzi: “Se me caia un lagrimón al verlo salir con un policía al lado, me dolió”

En entrevista en Informativo Sarandí el ex intendente de Rio Negro, Omar Lafluf, dijo que ayer lunes fue a ver al ex intendente de Soriano Guillermo Besozzi. “Le fui a dar un abrazo, Guillermo es mi amigo. Nos queremos mutuamente hace muchos años, hemos sido compañeros de Congreso, pero además tenemos una relación muy particular.

“Está bien que digas lo que tengas que decir pero esto se debe definir en los canales que se tiene que definir”, dijo Lafluf sobre sus consejos a Besozzi.

“No se puede armar el escándalo que se armó sobre el tema”, sostuvo el ex intendente de Río Negro.

“Lo que yo digo es que bajemos la pelota, que Besozzi salga aclarar lo que tengo que aclarar pero no podemos salir hacer este barullo”, sostuvo Lafluf.

“Se me caigan los lagrimón al ver salir a Besozzi con un policía al lado, me dolió” confesó el ex intendente.

